Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 15 марта

Цена нефти Brent оказалась ниже 85 долларов за баррель впервые с 15 марта, следует из данных торгов на бирже ICE. В 12:18 по Москве нефть подешевела на 1,08% – до 84,99 доллара за баррель. Затем падение ускорилось, и к 12:23 нефть стала стоить 84,91 доллара за баррель.

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В свою очередь, стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне снизилась на 0,78% – 80,48 доллара за баррель. В конце марта страны, которые входят в группу "Большой семерки" (G7), начали обсуждать снижение потолка цен на российскую нефть.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт подчеркнул, что Вашингтон и его союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.