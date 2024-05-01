Цифровой рубль: в чем суть денежной реформы, которую проводит ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о подготовке в России «самой масштабной денежной реформы», которая приведет к появлению новой российской валюты.

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Вообще-то россияне, основываясь на историческом опыте, с настороженностью относятся к словосочетанию «денежная реформа», интуитивно чуя подвох. О чем идет речь?

Речь о цифровом рубле. Пилотный проект по его использованию запущен год назад, в нем участвуют 12 банков, несколько сотен простых граждан и три десятка торговых предприятий в разных регионах. Уже в следующем году ЦБ обещает сделать цифровой рубль обычным средством платежа. Цифровой рубль не надо путать с криптовалютой. Главное отличие — он будет эмитироваться и храниться на электронных кошельках в ЦБ. Банки станут просто операторами. В связи с чем у банкиров есть опасения, что введение цифрового рубля вызовет переток от 4 до 9 триллионов безналичных рублей из банков в новый тип валюты — они столкнутся с дефицитом ликвидности, а их клиенты как результат — с ростом ставок и разных комиссий.

Ну бог с ними, с банкирами. Простому человеку что с этого? В ЦБ обещают, что цифровой рубль будет способствовать расширению применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, а также повышению скорости и безопасности расчетов. Но для обывателя это «ни о чем». СБП его вполне устраивает по скорости, а все остальное — абстракции, как и якобы заложенное в цифровом рубле противодействие санкциям. Эти санкции у нас в стране никак не сказываются на внутренних переводах. Также предстоит убедить как граждан, так и предпринимателей в том, что расчеты в цифровом рубле лучше, чем безналичные, и чем именно.

Тому же бизнесу надо разъяснить, как именно переход «на цифру» снизит его трансакционные и прочие издержки. Например, на платформе цифрового рубля можно будет заключать и исполнять так называемые смарт-контракты, то есть сделки, которые будут автоматически исполняться при наступлении заранее определенных сторонами условий. Это удобно. Если произойдет снижение эквайринговой комиссии — тоже плюс.

Подозрительный обыватель может испугаться, что все его денежные движения окажутся под еще более пристальным надзором именно со стороны самого строгого регулятора ЦБ, даже не конкретного банка, где условия «комплаенса» все-таки могут быть чуточку индивидуальны. Цифровой рубль, конечно, не будет иметь никакой анонимности (впрочем, в безналичных расчетах ее и так давно уже нет).

Именно ЦБ будет решать вопрос о приостановке доступа к платформе цифрового рубля и счетам в случае нарушения пользователями установленных правил. Наконец, перевод цифровых рублей в наличные не предусмотрен. Тут, конечно, взвоют всякие «дропперы», которые как раз этим и промышляют и их заработок сопряжен с большим числом хитроумных мошеннических схем. Но разве нам их жалко? Нет. Как не жалко и тех, кто устраивал махинации с контрактами: в системе «умных контрактов» все будет прозрачно. Еще один плюс в том, что станет легче возвращать украденные из кошелька (электронного) деньги, если их выманили обманным путем мошенники. В целом повышение прозрачности финансовой, контрактной системы будет только на пользу. Снизятся коррупция и мошенничество, что должно способствовать еще большему оздоровлению банковской системы. Тем обывателям, которые в ладах с законом и не химичат с обналом и прочими «шалостями», совершенно не о чем беспокоиться.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: