Прибалтика не способна вынести повышение военных расходов и ухудшение отношений с российской стороной, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

После 2022 года экономическая ситуация в этом регионе стала хуже, ранее у Прибалтики был вариант договориться с Москвой, сказать, что «погорячились», ограничивая торговлю, русскоязычное население, РПЦ, сказал Межевич в интервью Baltnews.

Но вместо этого страны выбрали противоположную стратегию «закручивания гаек». Теперь им приходится сокращать социальные расходы и наращивать военные. Прибалтика не может существовать, сбывая свою продукцию лишь на внутренний рынок.