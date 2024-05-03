В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство

Налог на богатство необходимо ввести по всему миру или, по крайней мере, установить его на уровне Евросоюза, для реализации целей борьбы с изменениями климата.

Такое мнение в беседе с газетой Financial Times выразил глава Социалистической партии Бельгии Поль Маньетт.

"Если мы хотим финансировать климатический переход, нам нужны деньги. Эти деньги поступят от транснациональных корпораций и лиц, обладающих огромными состояниями. Тут действительно нет другого решения",- сказал политик.

В этой связи он призвал "ввести налог на богатство, в идеале, по всему миру или хотя бы на европейском уровне". Маньетт также добавил, что, по его мнению, "запрос на это среди населения Европы очень высок".

Фоном беседы политика с газетой послужили споры между странами - членами ЕС об источниках финансирования обороны, расходы на которую постоянно растут, а также инвестировании в достижение климатических целей. При этом некоторые страны ЕС, в том числе Бельгия, нарушили фискальные правила ЕС по государственным расходам, поясняет издание.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что страны - члены ЕС выражают все большее недовольство высоким процентом налога на сверхприбыль корпораций, который Бельгия планирует получить от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear российских активов. Бельгийское руководство объявило, что намерено собрать порядка €1,7 млрд в виде этого налога только за операции с российскими активами. При этом страны ЕС, а также США призывают Бельгию отказаться от налогообложения этой прибыли, чтобы "максимизировать помощь Украине".