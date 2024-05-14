В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

На апрельском заседании по ключевой ставке в Банке России мнения разделились: одни эксперты предлагали сохранить ее на 16%, другие — повысить до 17%. Об этом говорится в опубликованном резюме от ЦБ.

Те, кто выступал за ужесточение, ссылались на вероятность замедления дезинфляции и инертность госрасходов к высоким ставкам. Большинство согласилось: новые проинфляционные риски требуют дополнительного охлаждения экономики, отмечается в резюме.

Сторонники сохранения ставки указывали: инфляция снижается, эффект от предыдущих повышений ставки полностью не отразился, а завершение льготной ипотеки под 8% замедлит рост цен. Они допустили, что потенциал экономики выше оценок ЦБ из-за роста производительности — значит, перегрев меньше ожидаемого.

Однако жесткая позиция обосновывалась рисками ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Причины: дефицит кадров и масштабные бюджетные траты подогревают зарплаты и спрос. Перегрев экономики может быть серьезнее, чем считалось. К тому же госрасходы слабо реагируют на ставку — отсюда необходимость ее существенного повышения. Уровень нейтральной ставки выше текущих 6–7%.

ЦБ допускает два сценария: снижение ставки во 2-м полугодии или ее повышение при усилении напряженности на рынке труда и разгоне потребления, инвестиций и кредитов.