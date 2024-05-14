В ОПЕК заявили, что РФ в марте немного увеличила долю поставок нефти в Китай и Индию

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия по итогам марта 2024 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, следует из майского отчета ОПЕК. Доля России в общем объеме поставок в эти страны выросла на 1 п.п.

По данным ОПЕК, в марте Россия обеспечила 22% от общего объема импорта нефти Китаем против 21% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 13% поставок, на Ирак - 11% и на Малайзию - чуть менее 10%. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в марте вырос на 4% к февралю и составил 11,6 млн баррелей в сутки (б/с).

Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия обеспечила в марте 34% поставок нефти от общего объема импорта страны против 33% в феврале. Ирак обеспечил 24% поставок нефти, а Саудовская Аравия - 16%.

Общий объем импорта нефти Индией в марте увеличился по сравнению с февралем на 7%, до 4,9 млн б/с.