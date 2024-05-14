Власти снимут ограничения на вывоз бензина из России

Правительство принципиально согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина из России, которые действуют уже 2,5 месяца, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

© РИА Новости

По данным газеты, постановление, которое откроет возможность вывоза до конца июня, будет предположительно опубликовано на этой неделе, после того, как будет окончательно сформирован новый состав кабинета министров.

«Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим», — отметил вице-премьер Александр Новак.

Источник пояснил, что постановление вступит в силу с момента опубликования.

Журналисты напомнили, что правительство в 2024 году запретило вывоз бензина за рубеж с марта по август. Ограничения не касались поставок в страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям.

По данным экспертов, решение о временной отмене экспортных ограничений обусловлено насыщением топливного рынка, а также намерением ряда крупных нефтекомпаний увеличить нефтепереработку.