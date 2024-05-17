Грузооборот российских портов начал сокращаться еще быстрее

Грузооборот российских портов с начала 2024 года стал сокращаться еще более быстрыми темпами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По итогам января — апреля перевалка сократилась на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 288,4 млн тонн. В основном грузооборот упал за счет сокращения экспорта угля и нефтепродуктов на фоне санкций и ремонтов на НПЗ.

Наиболее серьезные потери потерпел Азово-Черноморский бассейн (АЧБ), где обработка грузов сократилась почти на 7 млн тонн год к году. В Дальневосточном бассейне показатель снизился на 2,5 млн тонн, в Балтийском — на 2,2 млн тонн, в Арктическом — на 2 млн тонн.

По итогам 2023 года оборот грузов морских портов РФ вырос на 5% и составил 883,8 млн тонн. Больше всего выросла перевалка зерна, минеральных удобрений и металлолома.