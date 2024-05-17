Запорожская и Херсонская области получат более 4 миллиардов рублей

Правительство РФ решило дополнительно направить более 4,4 миллиарда рублей Запорожской и Херсонской области, чтобы поддержать сбалансированность бюджетов этих регионов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

© РИА Новости

Деньги пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых обязательств регионов, в том числе на зарплаты бюджетникам. Запорожская область получит почти 2,6 миллиарда рублей, Херсонская область - более 1,8 миллиарда.

Средства решено выделить в рамках государственной программы по восстановлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, утвержденной в России в конце 2023 года. В программу входит строительство жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что в 2024 году на развитие бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выделят 4,13 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем год назад.