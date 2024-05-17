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Путин: США, вводя санкции, "пилят сук, на котором сидят"

Американские власти, вводя финансовые ограничения против России, сами себе наносят непоправимый ущерб, они "пилят сук, на котором сидят".

Путин: США, вводя санкции, пилят сук, на котором сидят
© РИА Новости

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"По мере того, как по политическим соображениям власти в США подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества - сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками - просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться", - прокомментировал Путин введенные со стороны США ограничения в расчетах с Россией.

Вместе с тем глава государства указал и на плюсы в связи со сложившейся ситуацией.

"Эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансовые и экономические инструменты, она неприемлема. И все страны мира (реагируют на ситуацию - прим. ТАСС). Надо посмотреть только на объемы резервов в долларах, они уменьшаются. Весь мир реагирует. Я думаю, что процесс этот неизбежен", - отметил Путин.

Также он назвал правильным процессом переход на расчеты в национальных валютах и создание других инструментов для расчетов с другими странами.

"Этот процесс идет, его уже не остановить", - подчеркнул российский лидер.
Экономика
Владимир Путин