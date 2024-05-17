Путин: США, вводя санкции, "пилят сук, на котором сидят"

Американские власти, вводя финансовые ограничения против России, сами себе наносят непоправимый ущерб, они "пилят сук, на котором сидят".

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"По мере того, как по политическим соображениям власти в США подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества - сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками - просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться", - прокомментировал Путин введенные со стороны США ограничения в расчетах с Россией.

Вместе с тем глава государства указал и на плюсы в связи со сложившейся ситуацией.

"Эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансовые и экономические инструменты, она неприемлема. И все страны мира (реагируют на ситуацию - прим. ТАСС). Надо посмотреть только на объемы резервов в долларах, они уменьшаются. Весь мир реагирует. Я думаю, что процесс этот неизбежен", - отметил Путин.

Также он назвал правильным процессом переход на расчеты в национальных валютах и создание других инструментов для расчетов с другими странами.