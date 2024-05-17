Нацбанк Грузии опроверг возобновление работы банков с системой «Юнистрим»

Грузинские банки не возобновляли сотрудничество с платежной системой «Юнистрим», говорится в заявлении Нацбанка Грузии, которое цитируют грузинские СМИ.

На сайте самого регулятора такого заявления нет.

«Следует отметить, что ни один из зарегистрированных в Грузии коммерческих банков, микрофинансовых организаций или поставщиков платежных услуг не пользуется услугой быстрых платежей «Юнистрим». Напоминаем, что Минфин США включил российскую систему денежных переводов «Юнистрим» в список санкционированных лиц с июля прошлого года. С этого момента ни один из субъектов регулирования Нацбанка больше не обслуживает упомянутую систему», — говорится в нем (цитата по «Интерфаксу»).

В среду издание vestikavkaza.ru со ссылкой на заместителя главы правления «Юнистрим» Юлию Каверину сообщило, что платежная система снова начала осуществлять переводы в Грузию.

На сайте компании указано, что она осуществляет переводы «в страны СНГ и дальнего зарубежья: Россию, Армению, Молдову, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Грецию, Кипр, Сербию». Однако, если внимательно прочитать тарифы платежной системы, то можно легко найти переводы в Грузию.

Представитель «Юнистрима» не ответил на запрос Frank Media.

Издание «Бизнес Грузия» вчера со ссылкой на представителей TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank писало, что в этих грузинских банках не работают с этой системой.

20 июля 2023 года российский банк «Юнистрим», который является оператором этой платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России (в том числе в Кыргызстане , Грузии, Армении , Узбекистане , Молдове ), приостановили работу с «Юнистрим». Позже приложение платежной системы также пропало из магазина Google Play. Однако с конца 2023 года компания постепенно начала заново отстраивать сеть партнерств в этих странах

В марте 2024 года приложении банка ВТБ появился функционал перевода денежных средств в Грузию.