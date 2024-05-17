Финляндия уменьшила потребление российского топлива

Финское статистическое управление сообщило о падении доли импортированных из России энергоносителей в потреблении Финляндии в 2023 году. Значение за два года упало до 7%, передает агентство «Прайм».

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В сообщении на сайте управления говорится, что еще в 2021 году доля составляла 34%. Подчеркивается, что в прошлом году российская сторона поставляла в Финляндию ядерное топливо, природный газ, включая сжиженный (СПГ), и нефтепродукты.

Также сообщается о прекращении поставок из РФ в указанную страну электроэнергии, угля и древесного топлива. Отмечается, что трубопроводный газ из России не поставлялся в Финляндию напрямую, но шел из Эстонии по трубопроводу Balticconnector.

В сравнении с 2022 годом объем импорта СПГ в Финляндию продемонстрировал рост почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом. В основном он импортируется из США, Норвегии и России. Доля СПГ из России в общем импорте СПГ в прошлом году составила 10% по сравнению с 80% годом ранее, говорится в материале.

Ранее «Ведомости» сообщили о сокращении Евросоюзом закупок СПГ в пользу российского трубопроводного газа. При этом ЕС увеличил закупки более дешевого трубопроводного топлива из России.