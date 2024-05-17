Афганистан хотел бы вернуться к постоянным закупкам нефтепродуктов из России

Афганистан надеется на снятие ограничений РФ на импорт российских нефтепродуктов и восстановление постоянных закупок. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

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«Контракты есть со многими компаниями. Естественно, эти соглашения есть у нашего частного сектора, но контракты временные, а не действующие на постоянной основе», — отметил представитель министерства.

Афганские компании заключают с российскими поставщиками соглашения на три-четыре месяца или полгода. По истечении срока контракты заключаются повторно, пояснил Азизи.

Афганистан наращивал импорт нефтепродуктов из России, пока в 2023 году Москва не ввела ограничения.

На прошлой неделе экспорт российской нефти морским путем упал до двухмесячного минимума. Объем поставок снизился в соответствии с обещанным Москвой сокращениям добычи в рамках сделки ОПЕК+.