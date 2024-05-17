В США задумали смягчить санкции против алмазов из России

США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы одобренные странами «Большой семерки» (G7) в декабре прошлого года, пишет Reuters. Lenta.ru

«Соединенные Штаты пересматривают самые строгие ограничения, связанные с запретом на импорт российских алмазов», — передают журналисты, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Те отмечали, что страны G7 инициировали рабочие встречи по этому поводу, но Вашингтон, затем, отключался от связи. Ura.Ru

Отмечается, что недовольными также были огранщики в Индии и ювелиры из Нью-Йорка. При этом источники агентства сообщают, что США холодно относится к идее отслеживания алмазов. Газета.Ru