В России за год больше всего подорожали яйца и курятина

В 2024 году по сравнению с 2023-м рекордсменами по росту стоимости стали куриные яйца — ценник на них вырос на 46,06 процента, а куры охлажденные и мороженые добавили 26,41 процента. Дорожали также фрукты и овощи — плюс 10,61. Но если первые две позиции к весне все же стали дешеветь, то борщевой набор месяц за месяцем показывает рост. Лидером в этом списке стала столовая свекла — за апрель ценник на нее увеличился на 21,9 процента против мартовских величин. Таковы последние данные Росстата на 17 мая. «Парламентская газета» выяснила, с чем это связано и ждать ли стабилизации ситуации на продовольственном рынке.

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