Названы самые популярные российские продукты в Китае

Российская водка, вина, натуральные морсы и мед, а также мясные полуфабрикаты возглавили рейтинг продуктов на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Харбине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), который проводит мероприятие.

© Пресс-служба РЭЦ

Сразу несколько российских компаний заявили, что их продукция была чрезвычайно востребована на ярмарке, а продажи стали рекордными.

Так, представители бренда премиальной водки «Легенда Кремля» рассказали, что за первый день ярмарки реализовали половину продукции, поэтому срочно организовали дополнительную доставку.

Компания «Карельское лето» продала все запасы морсов всего за первые полтора часа. Производитель отмечает, что китайцы ценят продукты без сахара и консервантов.

Компания из Краснодарского края «Паритет Агро» реализовала более 600 кг хлебопекарной муки за первые 4 часа фестиваля.

Производитель российского меда под брендом «Предгорья Белухи» нашел более десяти потенциальных партнеров из Китая за первые два дня, а компания «АбиПродакт» распродала все фирменные горячие пирожки «Чебупай».

Фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России» проходит в Харбине 17 - 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО.