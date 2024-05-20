$90.99+0.0698.78-0.12
Почта

Россия приостановит запрет на экспорт бензина

Правительство России окончательно согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Россия приостановит запрет на экспорт бензина
© ТАСС

Издание отмечает, что данную информацию также подтвердило Минэнерго. Уточняется, что данное решение принято на фоне насыщения рынка топливом и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта на полгода. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС.

Экономика
ЕАЭС
Правительство РФ