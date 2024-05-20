Стало известно о давлении США на страны G7 по вопросу активов России

Власти США подталкивают страны «Большой семерки» (G7) к передаче Украине кредита под залог заблокированных в западных государствах российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как уточняется, речь идет о кредите под залог будущих доходов от замороженных активов России. Власти США пытаются убедить западных союзников в необходимости реализации этой меры до возможного возвращения на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

На сторону Вашингтона по данному вопросу встали Канада и Великобритания. В пользу предоставления Украине кредита по такой схеме также начали склоняться Франция, Германия, Италия и Япония.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

«Союзники Вашингтона по «Большой семерке» начинают более заинтересованно смотреть на план США», — говорится в материале.

Власти США хотят выделить около 50 миллиардов долларов Украине в рамках очередного пакета финансовой помощи. Этот план, по данным FT, должны обсудить на предстоящем саммите G7, который состоится в июне 2024 года. Отмечается, что соответствующие выплаты Киеву могут начаться уже этим летом.