Эксперт рассказал, чем в США заменят уран из России

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский сообщил РИА Новости, что треть необходимого американской атомной энергетике урана поставляет Россия. Стоимость ежегодных закупок урана составляла 1 млрд долларов.

Отмечается, что долгие годы после развала СССР американская атомная промышленность отдавала предпочтение закупкам сырья в России. Теперь это место могут занять Канада, Казахстан и Австралия.

Другой эксперт считает, что США вполне способны заменить российский уран своим собственным. Этот вопрос в Америке встал еще в 2022 году, но из-за некоторого упадка своей индустрии отказаться от российских поставок не получалось сразу.

16 мая глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что американские компании уже обратились к Байдену за специальным разрешением на закупку урана у России. Чиновник также заявил, что российское сырье в любом случае найдет своего покупателя, если не в США, то в более дружественных странах.

17 мая Минэнерго США сообщило, что готово закупать уран для ядерных реакторов у местных поставщиков в течение ближайших десяти лет. На эти цели выделено 3,4 млрд долларов.