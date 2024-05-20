Регионы могут быть наделены новыми полномочиями по торговым сетям

Регионы, возможно, наделят полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. С соответствующей инициативой выступили представители Минпромторга в ходе совещания с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), торговыми сетями и региональными властями, передает РБК.

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Согласно закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», в настоящее время доля торговых сетей в рамках Москвы, Санкт-Петербурга, а также одного муниципального района, округа или городского округа ограничена законодательством на федеральном уровне. У каждой торговой сети она не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

X5 Group, которая управляет магазинами «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток», одобряет инициативу повышения порога в целом, при этом «Магнит» счел нецелесообразным принятие данной меры, заявил источник издания.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что вопрос еще будут прорабатывать федеральные органы исполнительной власти. Позицию ассоциация сформирует после разработки возможной модели реализации соответствующих изменений.

Ранее АКОРТ направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли в стране.