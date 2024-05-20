Оценено влияние гибели президента Ирана на нефтяные цены

Цены на нефть могут незначительно вырасти на фоне новостей о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, но подорожание будет отыграно, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, мнение которого приводит РИА Новости.

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«В целом по итогам даже дня, наверное, мы все-таки подорожания какого-то не увидим», — оценил эксперт.

Он отметил, что значительным влияние на цены окажется в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, если будет установлена причастность к гибели Раиси «третьих сил».

Сейчас фьючерсы с поставкой в июле торгуются в районе 84 долларов за баррель, прибавляя символические 0,05 процента. Как пишет Bloomberg, «пока нет никаких признаков того, что инцидент приведет к перебоям в поставках».

Ранее стало известно о гибели всех пассажиров президентского вертолета, возвращавшегося из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы». На фоне этой информации Тегеранская фондовая биржа приостановила работу, а стоимость золота выросла до нового исторического максимума.