Санкции США остановили работу десятков российских танкеров

Почти все танкеры, в отношении которых США ввели санкции за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, остановили работу и простаивают уже много месяцев. Об этом со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Всего с октября ограничительные меры коснулись 40 судов (одно из них впоследствии добилось исключения из списка). Только одно из представленных сейчас в соответствующем реестре («Приморье») недавно собрало груз. Как отмечает агентство, если танкеру удастся разгрузиться, то его примеру могут последовать другие суда.

Восемь танкеров «Совкомфлота» находятся в районе портов Владивостока и Находки. Второе крупное скопление судов компании наблюдается в Черном море. Где именно они находятся, неизвестно из-за отключенных транспондеров, но тайно пройти через пролив Босфор они не могли в любом случае. Еще три судна находятся в Балтийском море

Десять танкеров, зарегистрированных на компанию Hennesea Holdings Limited из ОАЭ, простаивают у берегов Китая и Южной Кореи, остальные остаются в Средиземном море.

Авторы материала напоминают, что западные санкции против российской нефти части критикуют за неэффективность, однако в случае преследования конкретных судов они выглядят действенными. Тем не менее попавшие под удар танкеры пока составляют небольшую часть теневого флота, с помощью которого Россия обходит требования G7.

Танкеры с российской нефтью вернулись к берегам европейской страны

Ранее Греция сообщила, что по меньшей мере семь танкеров с российской нефтью вернулись в воды у южной части страны после завершения военно-морских учений в Лаконском заливе. В Афинах отмечают, что суда пользуются преимуществами залива, но вмешаться в их деятельность трудно, так как она происходит за пределами территориальных вод. В районе происходит перегрузка партий на другие суда, из-за чего отследить дальнейшую судьбу баррелей достаточно сложно.