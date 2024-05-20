Политолог предсказал мощный рост экономики России

Экономист Михаил Хазин высказался о будущем экономики России, напомнив, что уже сделал предсказание, которое сбылось буквально на следующий день. Об этом пишет «Царьград».

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По словам экономиста, он уверен, что Россия имеет все шансы к 2032 году выйти на первое место по объемам ВВП, обогнав даже США и Китай. При этом он заметил, что его прогнозы уже не в первый раз вызывают улыбки и обвинения в фантастичности, а затем, когда сбываются, удивляют точностью.

«Я очень хорошо помню первый такой мой анализ, который вызвал шум. Его просто не успели толком обсудить, в силу того что событие произошло на следующий день. Я 10 сентября 2001 года написал о том, что Соединенные Штаты Америки могут организовать сами против себя крупный теракт», - заявил он.

При этом, по словам Хазина, также он еще в 2014 году, за несколько месяцев до появления на политическом горизонте Дональда Трампа, предупреждал, что к власти в США придут «силы, ориентированные на восстановление национальной промышленности».

Экономист уверен, что у России сейчас есть все возможности для того, чтобы стать крупнейшей экономикой мира через восемь лет, и это совершенно объективная реальность, а не фантастический прогноз.

«У нас объем ВВП официально был 1,7 трлн долларов. По паритету покупательной способности я брал коэффициент 2. Получается где-то 3,5 трлн долларов. Мировой банк недавно взял коэффициент еще выше, и у него получилось вообще 5,3 трлн долларов», - отметил эксперт, подчеркнув, что монетизация экономики России сейчас примерно в 2,5 раза ниже нормы.

Страна имеет шансы увеличить ВВП в 2,5 раза, до 8,75 трлн долларов. И это при том, что ВВП США и Китая «очень сильно надуты», так как там очень велика доля капитализации эффективных активов.

«После кризиса реальный ВВП сократится в два раза. Потому что внутренние дотации в США и в КНР составляют около 25% от ВВП. Значит, в США реальный ВВП - 15 трлн долларов, делим пополам - получается 7,5 трлн долларов. В Китае ВВП равен 16 трлн долларов, делим пополам - получаем 8 трлн долларов. А у нас 8,75 трлн долларов», - пояснил Хазин.

По его мнению, сейчас также крайне важно понимать, что практически все действующие акторы на международной арене начинают чрезвычайно жестко противостоять друг другу, а США стремительно утрачивает возможность контролировать ситуацию в мире. Поэтому России необходимо использовать открывающиеся перед ней возможности.