Шохин оценил важность публичных обсуждений налоговых изменений

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что публичные обсуждения налоговых изменений в России играют большую роль для бизнеса. По его словам, благодаря такому подходу в стране можно будет прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, передает РИА Новости.

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Сегодня в Госдуме в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Среди участников мероприятия - представители бизнес-объединений.

По словам Шохина, публичный диалог со всеми заинтересованными сторонами является очень важным аспектом.

«И это тоже один из ключевых элементов выстраивания этой справедливой системы (налоговой – прим. ред.)», - отметил он.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение изменений налоговой системы России начнется в нижней палате парламента 20 мая. Он не исключил того, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами.