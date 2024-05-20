Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является единственной приемлемой альтернативой для его страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Шора, присоединение к ЕАЭС улучшит экономическое положение Молдавии, а также вернет уважение к стране со стороны союзников.

«Единственная жизнеспособная альтернатива для страны — присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Это не только улучшит экономическое благосостояние, но и обеспечит уважение к молдаванам со стороны давних союзников», — написал он.

Шор также добавил, что политический блок «Победа» запустил кампанию против вступления страны в Евросоюз (ЕС). Эта инициатива стала ответом на внесение в конституцию Молдавии положений о евроинтеграции.

«Выступил на встречах (кампании против вступления в ЕС — прим. ред.) и был рад получить отклик: наши единомышленники разделяют мнение, что вступление в Европейский союз приведет к утрате культурной идентичности и свободы Молдовы», — заявил он.

Напомним, что ранее блок «Победа» запустил кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз, а также по сближению с Россией.