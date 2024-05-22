Россия и Китай обсудят развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке

В Амурской области насчитывается 2,3 тыс. компаний, работающих в сфере креативных индустрий. Это 6,9% всех организаций в регионе. При этом компании с креативным потенциалом с 2018 года показывают устойчивый рост объемов годовой выручки.

Как сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, обсуждение перспектив развития креативной экономики на Дальнем Востоке откроет программу российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо».

Руководитель направления департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин отметил, что к 2030 году объем выручки креативных компаний на Дальнем Востоке должен увеличиться более чем в 2 раза, в том числе за счет увеличения экспортного потенциала. Для этого ведется системная работа по продвижению дальневосточной креативной продукции на рынки АТР. Вячеслав Завалин подчеркнул, что это конкурентный рынок, потому что 54% экспорта креативных товаров и услуг в мире приходится на Китай.

На заседании эксперты обсудят, как креативные индустрии могут способствовать сохранению традиций и созданию новых национальных брендов, где найти потребителей креативной индустрии на Дальнем Востоке, как разработать стратегию и планы развития. Среди обсуждаемых вопросов также будет кадровый потенциал региона в сфере креативных индустрий. Эксперты обсудят профессиональную подготовку талантливой молодежи.

Одним из первых регионов, где разработали концепцию развития креативной экономики, стала Якутия. Сейчас каждый 10-й ее житель задействован в сфере креативных индустрий.