В США озвучили главную тему саммита G7

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что главной темой для обсуждения на предстоящем саммите стран «большой семерки» (G7) будет использование замороженных активов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча министров финансов G7 запланирована на 23-25 мая и должна будет пройти в Италии. Как уточнила Йеллен, участники саммита будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины, а также перспективы ее восстановления.

«Я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе», — заявила она.

По словам Йеллен, страны G7 считают важным обеспечить Украину всей необходимой поддержкой для полного оснащения ВСУ, а также критически значимых структур.

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог российских активов.