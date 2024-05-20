Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией, касающиеся сотрудничества в сфере транспортировки нефти РФ через территорию Казахстана в Китай. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

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Протокол был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. Он предполагает изменения в части определения компетентного органа для реализации соглашения: от казахстанской стороны это министерство энергетики, уполномоченной организацией от российской стороны стала компания «Роснефть».

Документ продлевает срок действия соглашения на 10 лет — до 1 января 2034 года. Уточняется, что Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. В соответствии с протоколом долгосрочная транспортировка российской нефти предусмотрена в объеме 10 млн тонн в год.

2 мая Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай. Решение было принято парламентом республики. Срок действия заключенного в 2013 году межправительственного соглашения о транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в КНР продлен еще на десять лет, до 1 января 2034 года.

8 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч т. По словам одного из источников, сделка по использованию Российской Федерацией запасов бензина согласована.

Позднее Министерство энергетики РФ опровергло информацию, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой начать поставки бензина из республики.