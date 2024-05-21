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В Конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа от доллара

Растущая инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси, его слова приводит РИА Новости.

В Конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа от доллара
© ТАСС

По его мнению, угрозу создает девальвация американской валюты. Из-за этого происходит обесценивание денег, которое становится испытанием как для США, так и для всего мира.

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«Миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан», — забил тревогу Мэсси.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что юань пока нельзя рассматривать в качестве замены доллару в статусе главной мировой валюты, потому что непреодолимым препятствием является его неконвертируемость.

Экономика
Томас Мэсси
Джим Роджерс
Конгресс США