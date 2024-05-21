Экономист объяснил вред от выхода России из МВФ и ВТО

Выход России из Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации негативно скажется на российской стороне. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

По его словам, выход из этих организаций нецелесообразен, так как это решение ограничит возможности РФ как полноправного участника этой системы. Эксперт предположил, что в будущем будут созданы другие инструменты сотрудничества в валютно-финансовой сфере, например, в рамках БРИКС.

Специалист отметил, что механизмы многосторонних экономических организаций используют большинство стран. Также подобные организации способствуют продвижению идеи многополярного мира, передает агентство Prime.

Намерения стран Запада использовать замороженные активы РФ для оказания помощи Украине создают риск подрыва мировой валютной системы. Соответствующее заявление в рамках брифинга сделала директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак.

Геополитические разногласия в мире привели к разделению мировой экономики на три блока: США, Китай, а также блок несвязанных стран — к такому выводу пришли исследователи МВФ.