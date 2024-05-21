Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву уже к июлю будут доступны порядка трех миллиардов евро. Москва24

«На заседании Совета ЕС мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро», — отметила Лябиб. Газета.Ru

Ранее стало известно, что Германия готова поддержать план США по передаче Киеву будущих доходов от замороженных российских активов. Отмечается, что это может стать «решающим шагом» к обеспечению нового пакета помощи для Киева. Кроме того, это обеспечит участие Вашингтона в поддержке Киева даже если президентский пост после выборов в ноябре этого года займет Дональд Трамп, выступающий против финансирования Украины. News.ru