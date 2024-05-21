ЕС утвердил закон, который может приостанавливать поставки газа из РФ

Совет Евросоюза одобрил реформу газового рынка, по которой с 2026 года у Еврокомиссии будет возможность временно исключать поставки российского и белорусского природного газа.

Согласно документу, период приостановки может длиться до одного года. Такие запреты вызваны «защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения Евросоюза», говорится в утверждённых постановлении и директиве.

Новые правила по газовому рынку ЕС теперь будут подписаны и опубликованы в Официальном журнале союза.