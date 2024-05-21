ЕС не будет просить Киев продлевать соглашение о транзите газа из РФ

Евросоюз не намерен просить Украину продлевать договор о транзите российского газа на территорию сообщества, который истекает в конце нынешнего года.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Как вы знаете, Украина имеет соглашение о транзите российского газа, которое истекает к концу года. И мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения", - сказал он.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер признал, что ЕС все еще получает 15% газа из России, но подчеркнул, что европейские страны "больше не испытывают прежнее давление". До этого газета Politico сообщила, что через территорию Украины сейчас поставляется до 5% от всего газового импорта ЕС, а основными его получателями являются Словакия, Венгрия и Австрия.

В 2021 этот российские поставки составляли около 45% всего газового импорта ЕС.

За последние два года резко выросли закупки российского сжиженного природного газа странами ЕС (на 40% от уровня 2021 года). Закупки российского СПГ в настоящее время не регламентируются никакими рестрикциями ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжать транзит российского газа в Европу через свою территорию после истечения контракта с "Газпромом" в конце 2024 года, однако не намерен вести переговоры об этом напрямую с Москвой.