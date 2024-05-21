Банк России: экономика страны остается в состоянии перегрева
Российская экономика пока будет пребывать в состоянии перегрева. Ситуация поменяется лишь тогда, когда потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, передает агентство «Прайм».
Сегодня Заботкин выступает на конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?». Специалист отметил, что положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на прохождение пика перегрева экономики в России осенью. Однако, как уточнила председатель регулятора, он все еще сохраняется.
Ранее экономист Михаил Хазин высказался о будущем экономики России, напомнив, что уже сделал предсказание, которое сбылось буквально на следующий день. По словам экономиста, он уверен, что Россия имеет все шансы к 2032 году выйти на первое место по объемам ВВП, обогнав даже США и Китай.