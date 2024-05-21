В ЕС оценили степень энергонезависимости от России

Европейский Союз еще не достиг энергонезависимости от России, поскольку до сих пор полагается на поставки российского газа.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, выступая в Брюсселе перед журналистами.

"Независимы ли мы полностью? Нет. Мы все еще импортируем какое-то количество", - сказал еврочиновник, отвечая на вопрос о поставках трубопроводного газа из РФ.

В то же время Мамер отметил, что Евросоюз "больше не испытывает прежнее давление".

Как заявил в конце апреля посол России в США Анатолий Антонов, в Вашингтоне под "энергетической безопасностью" своих европейских союзников понимают "доминирование на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции" в сфере поставок энергоресурсов.