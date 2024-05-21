Экспорт российской нефти увеличился

Экспортные поставки российской нефти увеличились на прошлой неделе, поскольку Москва готовится отказаться от лимита на зарубежные отгрузки в пользу более приемлемого для стран ОПЕК+ ограничения добычи. Об этом пишет Reuters.

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Недельный рост произошел на фоне увеличения Россией загрузки НПЗ в мае после восстановления от атак украинских дронов. Более высокие объемы компенсировали снижение цен, обеспечив скромный рост экспортной выручки.

«Россия отходит от ограничения экспорта и переходит к более глубокому сокращению добычи в соответствии с договором ОПЕК+», — пишет агентство.

Экспортные поставки нефти из РФ морем за прошлую неделю выросли примерно на 140 000 баррелей в день до 3,39 млн баррелей против 3,24 млн неделей ранее. Однако менее волатильное четырехнедельное среднее снизилось на 40 тыс. баррелей в день до 3,43 млн.

«Еженедельные поставки были примерно на 130 000 баррелей в день ниже целевого уровня на май, а четырехнедельное среднее — на 65 тыс. баррелей в день ниже», — отмечается в тексте.

Наблюдаемые отгрузки в Азию упали до 8-недельного минимума в 3 млн баррелей в день за последний месяц, написало издание.

Накануне стало известно, что Китай продолжает пользоваться своим энергетическим преимуществом.