Эксперт спрогнозировал рост закупок российского металла Китаем

В апреле Россия нарастила поставки металлов в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные таможни КНР. Азиатский партнер активно закупает медь, никель и алюминий. Согласно оценке доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Севостьянова.

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Торговля в этом направлении будет только расти.

"Спрос на медь и никель вероятно может вырасти на 50-70%, на кобальт и неодим - до 150%, а на графит и литий рост возможен в 6-7 раз", - считает эксперт.

По его мнению, новый углеродно-нейтральный мир к 2050 году вероятно может нуждаться в объемах до 44 млн тонн зеленых металлов в год. Но есть и другие цифры - к 2028 году дефицит может достичь критичных размеров: потенциально это может быть 10-15% меди и никеля и 30-45% других металлов для аккумуляторов. Это миллионы тонн дефицита. Поэтому возможны торговые войны за необходимые металлы.

По словам Севостьянова, на настоящий момент Китай - крупнейший в мире поставщик редкоземельных металлов. На долю КНР приходилось 63% мирового рынка добычи, 85% рынка переработки и 92% рынка производства редкоземельных магнитов.

Поэтому, полагает он, Китай, в преддверии торговых схваток, резко сократил собственный экспорт металлов, а импорт, наоборот, увеличил.

Более того, ранее КНР ввёл запрет на экспорт технологий по добыче и разделению редкоземельных элементов и технологий получения сплавов на их основе.

Энергетический переход от энергетики ископаемого топлива к низкоуглеродной энергетике требует большого количества полезных ископаемых, отмечает эксперт. Среди необходимых минералов редкоземельные элементы (РЗЭ) являются ключевыми компонентами экологически чистых энергетических технологий, таких как ветряные турбины и электромобили.

Так, алюминий и сталь нужны для панелей и турбин, а медь - для всего, от кабелей до автомобилей, пояснил Севостьянов. Затем идут компоненты для электромобилей: кобальт, литий и никель, составляющие катоды аккумуляторов и графит - базовый катодный элемент. Семьдесят три страны, на долю которых приходится около 84% мировых выбросов, взяли на себя обязательства по достижению нулевых показателей выбросов.