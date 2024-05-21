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Боррель призвал ЕС немедленно использовать российские активы для помощи Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал решение Совета Европейского союза (ЕС) использовать прибыль от активов России для помощи Украине и призвал немедленно приступить к его выполнению. Lenta.ru

«Я приветствую важное и экстренно необходимое решение Совета ЕС по использованию доходов», — подчеркнул глава дипломатии. RT на русском

«В соответствии с моими предложениями 90% пойдут на военную помощь через Европейский фонд мира. Нам необходимо немедленно приступить к выполнению [этого решения]», - написал он в X (ранее Twitter). ТАСС

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