Блинкен рассказал, как Запад планирует использовать активы РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада хотят использовать замороженные активы России как залог для займов Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Блинкен сделал во время слушаний комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса США. По его словам, страны Запада разрабатывают возможность использовать российские активы не только для этой цели, но и для создания новых финансовых ресурсов для Украины.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

«Есть другие возможности, к которым мы движемся, в том числе изучение способов использовать в качестве залога основную сумму. И использовать это как базис для займа <...> для того, чтобы сразу сгенерировать намного больше ресурсов для Украины», — заявил он.

Ранее Еврокомиссия анонсировала первое изъятие доходов от российских активов у банков Евросоюза.