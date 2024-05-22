Аналитик дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время

До конца мая российская национальная валюта может продолжить укрепление. Об этом заявил Banki.ru начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

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Вместе с тем уровни вблизи или ниже 90 рублей за доллар привлекательны для пополнения запасов валюты основными участниками рынка, уточнил эксперт. Кроме того, граждане могут усилить интерес к валюте при курсе ниже 90 рублей с целью подготовки к летним отпускам, добавил он.

Аналитик также рассказал, что укрепило рубль в последнее время. По его словам, самым главным фактором является получение поддержки от притока валюты после сильных результатов платежного баланса в весенние месяцы.

Собеседник подчеркнул, что накануне рубль в паре с «американцем» торговался в плюсе уже седьмую сессию подряд. Он напомнил о том, что ближе к вечеру пара опустилась ниже 90,2 рубля, приблизившись, таким образом, к минимуму с начала марта текущего года. Также, по словам Кравченко, экспортеры занялись конвертацией валютной выручки к налоговым платежам.

Ранее СМИ со ссылкой на доклад первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинатх сообщили, что доллар продолжает оставаться доминирующей в мировой торговле валютой, несмотря на усилия некоторых стран снизить ее влияние.