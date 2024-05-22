Всемирный банк начал финансирование проекта энергокабеля по дну Черного моря

Всемирный банк утвердил выделение Грузии первой фазы финансирования проекта прокладки энергокабеля по дну Черного моря в Европу объемом в 35 млн долларов в рамках трехэтапной программы ESPIRE общей стоимостью в 500 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В сообщении грузинского офиса ВБ отмечается, что этот проект «имеет потенциал связать Южный Кавказ и Юго-Восток Европы в контексте усиления энергобезопасности».

Помимо энергетического кабеля планируется проложить оптико-волоконный на частные инвестиции.

Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал этот проект «флагманским» в плане сотрудничества его страны и Евросоюза.

Проект транспортировки «зеленой энергии» из Азербайджана и стран Центральной Азии в ЕС предусматривает прокладку кабеля протяженностью 1195 километров. Сейчас проект находится на стадии разработки ТЭО. В целом он оценивается в 2,3 млрд евро и поддерживается Европейской комиссией. Планируется проложить кабель в течение трех-четырех лет. Соглашение подписано ранее Румынией, Венгрией, Азербайджаном и Грузией.