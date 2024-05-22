В Минфине ответили, поднимут ли пошлину на вино из недружественных стран

Минфин России предложил сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино, а уже после принимать решение по дополнительным пошлинам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов, комментируя возможное повышение ввозной пошлины на вино из недружественных стран до 200%.

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Напомним, что в марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. На тот момент вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что это предложение рассмотрят. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что Минпромторг поддерживает инициативу, однако вопрос размера увеличения пошлины следует обсудить.

«С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин», — прокомментировал Сазанов предложение.

По его словам, одновременное повышение акциза и пошлин может привести к росту стоимости алкогольной продукции. Заместитель главы ведомства подчеркнул, что на данном этапе следует продолжать отслеживать ситуацию.