Цены на апельсиновый сок в мире выросли до максимума

Биржевая стоимость апельсинового сока в мире составила 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата, что стало рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

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По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, повышение цен связано с неблагоприятным прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии. Она напомнила о том, что данная страна – их главный производитель в мире.

По итогам торгов на американской бирже во вторник стоимость замороженного концентрата апельсинового сока поднялась до 4,56 доллара примерно за 450 грамм с 4,46 доллара днем ранее, следует из данных ICE Futures. Это значение стало максимумом.

По словам Рокотянской, в Бразилии, как ожидается, будет собрано на 24% меньше апельсинов, чем в предыдущем сезоне. Это будет самый низкий урожай с 1989 года.

Ранее сообщалось, что, по данным NielsenIQ, сок вошел в пятерку самой популярной продукции, которую покупают россияне.