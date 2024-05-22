Цены на апельсиновый сок в мире выросли до максимума
Биржевая стоимость апельсинового сока в мире составила 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата, что стало рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, повышение цен связано с неблагоприятным прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии. Она напомнила о том, что данная страна – их главный производитель в мире.
По итогам торгов на американской бирже во вторник стоимость замороженного концентрата апельсинового сока поднялась до 4,56 доллара примерно за 450 грамм с 4,46 доллара днем ранее, следует из данных ICE Futures. Это значение стало максимумом.
По словам Рокотянской, в Бразилии, как ожидается, будет собрано на 24% меньше апельсинов, чем в предыдущем сезоне. Это будет самый низкий урожай с 1989 года.
Ранее сообщалось, что, по данным NielsenIQ, сок вошел в пятерку самой популярной продукции, которую покупают россияне.