Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о компенсации ущерба, нанесенного России действиями США, и высказался о перспективах его применения в стране. По словам специалиста, основной удар в рамках указа может быть нанесен по интеллектуальной собственности США.

Ранее Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. В нем говорится, что для защиты национальных интересов отечественные суды получат право использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия российских активов в Соединенных Штатах. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России. Выявлять его будет правительственная комиссия.

Россию можно сделать «раем для использования всей западной информации», что положительно отразится на экономике страны, считает эксперт.

Самое главное и самое дорогое американское имущество, которое нам доступно, — это интеллектуальная собственность. Многие эксперты ее просто не замечают и сосредотачиваются на том, что перед глазами, на материальном, но американская экономическая власть в огромной степени держится на интеллектуальной собственности. На том, что другие страны вынуждены признавать бесчисленные американские патенты и прочие формы власти над нематериальной, но очень важной для экономики субстанции. Россия может сломать данную конструкцию. Указ президента носит настолько общий характер, что позволяет действовать в отношении американской собственности на территории Российской Федерации очень разнообразно. А на территории США мы ее не трогаем, а на территории РФ она превращается в «несобственность». Исторические примеры подобной «несобственности» — это латиница, кириллица, теоремы по математике, геометрии и прочее. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Такие страны, как Китай и Индия, долгое время обходили американские права на интеллектуальную собственность, отметил специалист.

«А мы этого не делали, мы слепо подчинялись американским постановлениям. И, насколько я знаю, наши патентные бюро даже сейчас в первую очередь смотрят, не были ли нарушены американские патенты. Ведь американцы патентовали буквально все, что видели, это была какая-то лихорадка», — сказал он.

В России можно начать изымать интеллектуальную собственность США и передавать в распоряжение отечественных экономических субъектов, подчеркнул собеседник.

«К примеру, можно изъять интеллектуальную собственность у американских фармацевтических компаний и передать ее российским. Ее можно объявить «несобственностью» на территории РФ, нанеся тем самым ущерб США на многие триллионы долларов, потому что дальше пойдет копирующая американскую продукция, но она будет более дешевой, а с какого-то момента и более качественной... Мы должны свободно копировать любые американские фармацевтические продукты, любое американское медицинское или промышленное оборудование, любые детали машин, любые технологии в электронике, в микроэлектронике и так далее. Такой проблемы, как американский патент или патент из недружествнной страны, не должно существовать на российском рынке», — заявил Колташов.

Вместе с тем эксперт предположил, что на первых порах на Западе могут не воспринять всерьез подписанный президентом РФ указ.

«Полагаю, пока на Западе воспримут этот указ с иронией. Там подумают, мол, пусть попробуют что-то взять, ведь в РФ почти ничего нашего нет. Но недружественные РФ страны включены в специальный перечень, и на этом основании можно действовать очень широко. На Западе уверены, что Россия широко действовать не будет, что она будет идти черепашьим шагом. Логика Белого дома может быть такой, что, мол, кто [из западных компаний] не убежал из России за предоставленное для этого время, тот сам виноват... Но, думаю, это неправильное понимание указа. То, что документ имеет очень расплывчатый контур, и является его основным содержанием, это несет в себе основной потенциал. Удар можно нанести там, где на Западе это считают невозможным со стороны России, поскольку, как там думают, она на это не решится», — заключил эксперт.

В Госдуме ранее разъяснили, какие активы могут изъять у США по указу Путина.