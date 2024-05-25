Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как Россия ответит Западу, который намерен незаконно использовать доходы от российских государственных активов. Об этом министр рассказал в интервью репортеру «Россия 1» Павлу Зарубину.

Силуанов отметил, что многие в мире верили в то, что санкции не могут распространяться на золотовалютные резервы стран. Однако сейчас идеология поменялась, и «никакие правовые основы для западных стран не действуют». Так, в ЕС решили использовать доход от российских резервов для военных поставок киевскому режиму.

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Силуанов отметил, что у России есть ответ на подобный враждебный шаг Запада.

«Будет решение — аналогично поступим. Зеркально абсолютно», — сказал министр финансов.

По его словам, у России имеются «все возможности» для этого.

«У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы, мы тоже получаем доходы», — сказал министр.

Ранее в ЕС приняли решение, что депозитарии Евросоюза раз в два года будут забирать доходы от российских активов, замороженных в европейских странах. Эти средства пойдут на поставки оружия киевскому режиму.