Главы министерств финансов и экономики стран Группы семи не смогли принять решение об использовании прибыли от замороженных активов России, сообщил хозяин встречи министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Он утверждает, что по российским активам сделаны шаги вперед, однако процесс еще не завершен, передает ТАСС.

Джорджетти объясняет, что есть сложности технического характера. Он также отметил, что министры придерживаются общей позиции по вопросу оказания поддержки Украине.

Силуанов пообещал жесткий ответ в случае использования ЕС активов РФ

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что РФ даст аналогичный ответ, если Запад примет решение о незаконном использовании российских активов.