Россия нарастила экспорт бананов из Китая

За январь-март этого года Россия закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов, это в 19 раз больше показателей того же периода 2023 года. Это следует из данных китайской статистической службы, которые приводит «Прайм».

В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 млн. Россия закупила 81,7 тонн бананов на $50 тыс. В первом квартале Россия увеличила закупки бананов и у Индии. При этом снизились объемы закупки у Эквадора — до 317 тыс. тонн.

Всего с января по март Россия приобрела 322 тыс. тонн этого фрукта на сумму $189 млн.

В марте глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что бананы в России в ближайшее время могут подорожать на 20-30% на фоне падения спроса на продукт. Он отмечал, что в результате ретейлерам станет невыгодно продавать бананы, поэтому фрукт начнет исчезать с прилавков.