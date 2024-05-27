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Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине

Евродепутат от Франции Эрве Жувен раскрыл последствия передачи замороженных российских активов Украине. Его слова приводят «Известия».

Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине
© РИА Новости

Депутат считает, что вся эта операция с активами ЦБ России может обернуться против США. По его словам, во всем мире представители центральных банков и держатели крупных финансовых активов в настоящее время задаются вопросом: «если правительство моей страны выступает против США или критикует их, не арестуют ли они также активы и моего центрального банка или мои собственные активы?».

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Жувен назвал это очень опасным прецедентом, поскольку речь идет о подрыве права собственности, подрыве доверия к доллару и США как главному политическому убежищу.

Евродепутат также добавил, что, по словам юристов, проценты, получаемые от российских активов, можно использовать, а сами активы нельзя.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки ВСУ.

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