Минфин нашел новый способ пополнить бюджет РФ

Минфин подготовил проект поправок к постановлению правительства России № 777, который позволит Федеральному казначейству (ФК) предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы, сообщили «Известия».

Сейчас инициативу рассматривает правительство, уточнили в Минфине. Как отмечает издание, фактически ведомство предлагает разрешить казначейству проводить сделки прямого РЕПО. Сейчас Минфин уже осуществляет сделки обратного РЕПО, новый механизм расширит для казначейства набор инструментов для дополнительного заработка.

«Внедрение нового инструмента позволит бюджетам разных уровней бюджетной системы РФ получить дополнительные доходы, а кредитным организациям — удовлетворить свои потребности в высоколиквидных активах за счет привлечения на баланс ценных бумаг», — объяснили цель изменений в пресс-службе Минфина.

Там также добавили, что в казначейству могут разрешить проводить подобные сделки не только с системно значимыми банками.

Банками новый инструмент будет использовать для управления ликвидностью. Так, кредитные организации смогут реализовать полученные от Минфина ценные бумаги на биржевом рынке РЕПО для получения краткосрочных ресурсов, отметили в пресс-службе ВТБ. Сейчас организация еженедельно участвует в сделках РЕПО с казначейством. Кроме того, новый механизм позволит ФК выдавать банкам больше средств, считает Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Всего в 2023 году ФК заработало на операциях РЕПО 274 млрд рублей, а с начала 2024 года — 146 млрд, рассказали в казначействе. В случае принятия подготовленного проекта поправок, ведомство сможет дополнительно получать от сделок нового типа РЕПО примерно по 200 млрд рублей в год, оценила Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.