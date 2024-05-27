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Преемник Пенсионного фонда России столкнулся с рекордным дефицитом

Дефицит Социального фонда России (СФР) в 2023 году составил 593,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы об исполнении бюджета фонда, подлинность которых подтвердил еще один источник, пишет РБК.

Преемник Пенсионного фонда России столкнулся с рекордным дефицитом
© РИА Новости

Рекордный дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), преемником которого стал СФР (образован 1 января 2023 года с помощью слияния ПФР с Фондом социального страхования), достигал 543,7 миллиарда рублей. Такой результат наблюдался в 2015 году.

В Минтруде объяснили ситуацию техническими процессами. В 2022 году в Пенсионном фонде наблюдался максимальный профицит в размере 1,1 триллиона рублей, однако получить его удалось за счет раннего перечисления федеральной части трансферта. А в 2023-м финансирование расходов сократили на ту сумму, что осталась с прошлого года. Таким образом, доля трансферта в доходах составила 30,3 процента, хотя для ПФР она никогда не опускалась ниже 37,7 процента.

Расходы СФР в 2023 году составили 13,86 триллиона рублей, что на 2,3 процента выше, чем прописано в законе о бюджете. В том числе на 1,2 процента выросли траты на пенсионное обеспечение, из которого 9,05 триллиона составили страховые пенсии.

По направлению «Охрана семьи и детства» расходы увеличились на 6,7 процента, до двух триллионов рублей, а на материнский капитал — упали на 17 процентов, до 455,5 миллиарда. Последние цифры оказались больше на 19 процентов, чем в 2022-м.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал дефицит СФР искусственным определением. По его словам, при наполнении фонда государство просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

С 1 июня у некоторых граждан РФ вырастут пенсии

Ранее сообщалось, что, в соответствии с прогнозами, число пенсионеров за 2023 и 2024 годы увеличится на 1,7 миллиона человек, до 43,47, что станет максимумом с 2019 года, когда началась пенсионная реформа.

Экономика
Александр Сафонов
Минтруд России
Финансовый университет
Фонд социального страхования РФ
Пенсионный фонд РФ
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